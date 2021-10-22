Пекин, 22 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Многочисленные инспекции национальных компаний, которые занимаются добычей и торговлей угля, проведут в течения ближайшего времени власти Китая для предотвращения роста цен на этот вид ископаемого топлива. Об этом 22 октября сообщает Государственный комитет по делам развития и реформ КНР на своей официальной странице в социальной сети WeChat.

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«Департамент цен комитета направит многочисленные инспекционные группы в провинции, производящие уголь. На местах будет осуществлена проверка издержек и прибыли угледобывающих предприятий, а также логистических компаний», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что такое решение было принято «для обоснования приемлемых ценовых границ на уголь» и отмечается, что нарушающие закон и пытающиеся спекулировать на энергоносителях организации коммерческого характера «будут подвергнуты серьезным наказаниям».

Отметим, в октябре в ряде китайских регионов были введены ограничения на потребление электричества из-за дефицита угля и нагрузки на энергосистему, в результате чего риск роста цен на энергоносители на внутреннем рынке страны увеличился.