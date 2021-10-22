Колумбус, США, 22 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Fabien Perissinotto Хоккеист Владислав Гавриков

В составе «Коламбуса» шайбы забросили нападающие Бун Дженнер, Коул Силлинджер и Патрик Лайне. Российский защитник Владислав Гавриков отдал результативную передачу.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились защитник Скотт Мейфилд и форвард Мэтью Барзал.

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