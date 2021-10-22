Воронеж, 22 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Резкое похолодание прогнозируется в Воронежской области 24−25 октября после нескольких тёплых дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на прогноз Воронежского гидрометцентра.

Воронеж

Ещё 22−23 октября в Воронежской области сохранится очень тёплая погода, пришедшая в регион днём ранее. В последний рабочий день недели в областном центре прогнозируется до +17° при юго-западном ветре с порывами до 16 м/с. Тепло будет и в субботу, 23 октября: до +15°, будет облачно и без существенных осадков.

Но уже в воскресенье, 24 октября, погода начнёт меняться. Днём прогнозируется не выше +9°, ожидаются дожди. В ночь на понедельник, 25 октября, похолодает до двух градусов мороза, днём — до +5°. В ночь на 26 октября в регионе температура опустится до четырёх градусов мороза, днём — до семи градусов тепла.