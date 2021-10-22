Токио, 22 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Honda представил новый спортивно-туристический мотоцикл Honda NT1100 2022 модельного года. Об этом сообщается в видео на YouTube-канале Honda Motorcycles Europe.

Honda Honda NT1100

Новый туристический мотоцикл создан на основе байка Africa Twin. Новинка получила спортивный стиль и удобное управление. Мотоциклом смогут управлять не только опытные байкеры, но и начинающие мотоциклисты.

Байк оборудован сенсорным TFT-экраном размером 6,5 дюйма, круиз-контролем, системой электроподогрева ручек и вместительным дорожным боксом.

В движение мотоцикл приводит двухцилиндровый двигатель максимальной мощностью 75 кВт при 7250 об/мин. Дальность хода байка при полном 20-литровом топливном баке составляет около 400 км.

Топовые комплектации мотоцикла оснащены светодиодной оптикой с дневными ходовыми огнями, системой аварийного включения стоп-сигналов и другой полезной оптикой.

Ранее Honda представила спортивную версию седана Civic одиннадцатого поколения. Новинка имеет модернизированный бензиновый турбомотор рабочим объёмом 1,5 литра, доработанную тормозную систему и механическую трансмиссию.

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