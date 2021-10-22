Барнаул, 22 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Погода не перестаёт удивлять жителей Алтайского края. Ещё накануне, 21 октября, температура воздуха поднималась до +20 °C, уже сегодня, 22 октября, алтайские спасатели предупредили о значительном ухудшении погодных условий.

Larisa-K Снег

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По данным синоптиков в Алтайском крае завтра, 23 октября, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Прогнозируется ветер местами порывами до 23 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где текущей осенью уже выпадал снег, в середине октября наступило «бабье лето».

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