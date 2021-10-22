Варшава, 22 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская пояснила в ходе пресс-конференции, что Варшава начала тесное сотрудничество с Берлином в целях предотвращения незаконного пересечения границ. Об этом сообщает Polskie Radio.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

По словам Михальской, сотрудничество к настоящему моменту заключается в появлении на границе Польши и Белоруссии совместных польско-немецких патрулей.

«Германия направила к нам своих пограничников, поэтому принимает участие в защите Польши самым непосредственным образом», — добавила она.

На прошлой неделе в федеральной полиции ФРГ сообщили, что с начала августа более 4 тысяч нелегальных мигрантов прибыли в Германию через Белоруссию и Польшу. Речь идет, прежде всего, о выходцах из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.