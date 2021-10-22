Ярославль, 22 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин подал иск к мэру Владимиру Волкову с требованием компенсировать расходы на оплату услуг представителя в суде. Об этом депутат рассказал на своей странице в Facebook.

City-yaroslavl.ru Анатолий Каширин

Ранее ИА REGNUM сообщало о судебной тяжбе между мэром и депутатом. Владимира Волкова оскорбили слова Каширина на заседании муниципалитета о возможном конфликте интересов мэра. Волков подал в суд иск о защите чести и достоинства, но Кировский суд Ярославля иск отклонил.

Теперь уже депутат решил взыскать с Владимира Волкова сумму, которую он потратил на услуги судебного представителя.

«Продолжаю судиться с мэром. Думаю возместить расходы», — написал Каширин.

Сумма иска, поданного к главе города, составляет 35 тысяч рублей. Рассмотреть дело депутат попросил в его отсутствие. Владимир Волков пока никак не отреагировал на иск в публичном пространстве.

Также Каширин написал жалобу в прокуратуру на то, что интересы Волкова в суде представляли сотрудники мэрии, а не нанятый адвокат.