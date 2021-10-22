Уфа, 22 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы РФ Иршат Фахритдинов скончался от COVID-19 в Башкирии. Об этом 22 октября сообщил заместитель председателя государственного собрания Башкирии Рустем Ахмадинуров на своей странице в социальной сети.

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«Не верится, но сегодня ночью не стало нашего товарища, депутата Госдумы России 5 и 6-го созывов, полковника, прошедшего три войны Иршата Фахритдинова. Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее. Спи спокойно, Иршат Юнирович. Искренние соболезнования родным и близким!», — сообщил Ахмадинуров.

Фахритдинов Иршат Юнирович родился 1 февраля 1965 года. В 1986 году стал выпускником Омского высшего общевойскового командного училища им. М.В. Фрунзе, в 2002 году окончил Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии, факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Воевал в Афганистане. Служил в миротворческих силах в Абхазии. Воевал в Чечне. Работал в МЧС Башкирии.