Тюмень, 22 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Тюмени в центре города с 29 ноября становятся платными. Об этом сообщается в постановлении мэрии.

AlexTitovD Тюмень

Тариф на парковку в границах улиц Челюскинцев — Герцена — Профсоюзной — Советской составит 30 рублей в час в будние дни с 7:00 до 19:00. Первые 15 минут, и 19:00 до 7:00 следующего дня — парковка бесплатная.

Для удобства оплаты парковки автомобилистам предлагается скачать на телефон приложение «Тюменские парковки».

Отмечается, что на данный момент в Тюмени действует восемь муниципальных парковок на 575 мест.