Якутск, , 09:53 — REGNUM Переставлять местами чиновников в правительстве Якутии бесполезно, его нужно оптимизировать. Такое мнение высказал 22 октября политолог и журналист Якутии Виталий Обедин, комментируя кадровые перестановки в правительстве республики. Свою точку зрения он изложил в телеграм-канале.

Перестановки Pixabay.com

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«От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Неэффективна сама сложившаяся система управления регионом. Она громоздкая, она раздутая. Она размывает ответственность. У нас слишком много министерств и ведомств. Кабинет министров можно оптимизировать процентов на 40 без потери управляемости и эффективности», — считает эксперт.

Виталий Обедин подчеркнул, что для управления регионом с населением меньше миллиона человек не нужно 19 министерств и три комитета. В пример он привёл Японию и США, где меньшее количество кабинетов министров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в правительстве Якутии произошли многочисленные перестановки. В том числе были уволены министр образования и здравоохранения региона, руководители департаментов по местному самоуправлению и внутренней политике.