Система управления Якутией громоздкая и раздутая — мнение
Якутск, 22 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Переставлять местами чиновников в правительстве Якутии бесполезно, его нужно оптимизировать. Такое мнение высказал 22 октября политолог и журналист Якутии Виталий Обедин, комментируя кадровые перестановки в правительстве республики. Свою точку зрения он изложил в телеграм-канале.
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Виталий Обедин подчеркнул, что для управления регионом с населением меньше миллиона человек не нужно 19 министерств и три комитета. В пример он привёл Японию и США, где меньшее количество кабинетов министров.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в правительстве Якутии произошли многочисленные перестановки. В том числе были уволены министр образования и здравоохранения региона, руководители департаментов по местному самоуправлению и внутренней политике.