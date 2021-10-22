Баку, 22 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 21 октября выявили 2005 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 553 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 509 862 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 481 696 человек, в том числе 1011 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 21 337 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6829 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 20 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2303 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 12 075 тестов. Выздоровевшими медики признали 1010 человек. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.