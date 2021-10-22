Москва, 22 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Общая площадь поставленных на кадастровый учёт домов в Москве превысила 3 млн кв. метров, сообщили 22 октября в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

Так, в районе Северное Измайлово на востоке столицы поставили на учёт двухсекционный дом на 169 квартир. Новый дом находится на улице 15-я Парковая и имеет площадь 17,3 тыс. кв. метров.

«Новостройка на 15-й Парковой улице стала 29-м домом, оформленным столичным Росреестром по реновации в III квартале. Суммарная площадь домов за три месяца составила более 560 тысяч квадратных метров», — проинформировал глава управления Игорь Майданов.

По его словам, всего за время действия программы столичное управление поставило на кадастровый учёт 148 новостроек или 3 млн квадратных метров жилья. При этом 1,2 млн кв. метров, около 40%, в 2021 году.