Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Спасатели в Петербурге 27 раз за прошедшую ночь выезжали устранять последствия шторма. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Комитета по благоустройству СПб Шторм в Петербурге

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По данным на 08:30 мск, пожарно-спасательные подразделения Северной столицы совершили 27 выездов для устранения последствий непогоды.

«Минувшей ночью из-за усиления ветра и неблагоприятным прогнозом о возможном подъеме уровня воды до опасных значений затворы Комплекса защитных сооружений города от наводнений были закрыты. Планируемое время открытия затворов будет уточняться в соответствии с изменением погодных условий и гидрологической обстановки», — добавили в ведомстве.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, в пятину 22 октября ожидается местами сильный дождь и усиление ветра до 15−18 м/с, в прибрежных районах до 24 м/с.