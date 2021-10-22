Екатеринбург, 22 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Жителя Екатеринбурга обвиняют в переводе денежных средств в иностранной валюте нерезидентам. В рублевом эквиваленте сумма переводов превысила 135 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Ervins Strauhmanis Деньги

Установлено, что мужчина в 2017 году организовал преступную группу в составе четырех человек. Для осуществления переводов ее участники вели переговоры с руководителями банков, а затем предоставляли им подложные документы.

Преступная группа проводила все валютные операции под видом поставки за рубеж медицинского оборудования и медицинских принадлежностей. Сумма переводов составила 135,8 млн рублей.

Областная прокуратура направила уголовное дело в суд. Теперь мужчине вынесут приговор по факту совершения преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением подложных документов, в особо крупном размере, в составе организованной группы»).