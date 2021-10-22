Оттава, 22 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили нападающие Логан Кутюр и Кевин Лабанк.

В составе «Оттавы» точным броском отметился форвард Трой Терри. Российский защитник Артём Зуб отдал результативную передачу.

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