Под Рязанью при пожаре на заводе погибли три человека
Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё один пострадал при пожаре на заводе в Рязанской области.
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Взрыв
Известно, что возгорание произошло в цехе по производству пороха, сообщает ТАСС.
По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в посёлке Лесной Шиловского района поступило 22 октября в 08:22. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на место выехали восемь пожарных автомобилей, 24 человека личного состава.