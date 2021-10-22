Шиловский район, Рязанская область, 22 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё один пострадал при пожаре на заводе в Рязанской области.

mikegi Взрыв

Известно, что возгорание произошло в цехе по производству пороха, сообщает ТАСС.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в посёлке Лесной Шиловского района поступило 22 октября в 08:22. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на место выехали восемь пожарных автомобилей, 24 человека личного состава.