Рязань, 22 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В результате пожара в цехе по производству пороха в Рязанской области погибли три человека. Об этом 22 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой информированный источник.

Пожар

«Пожар произошел в здании цеха в Шиловском районе. В цеху производился и хранился порох», — сказал он.

Также источник отметил, что, согласно предварительным данным, в результате пожара три человека погибли и еще один с ожогами направлен в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар произошел на пивоваренном заводе в провинции Пенджаб на востоке Пакистане, в результате чего погиб один человек.