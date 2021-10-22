Вашингтон, 22 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В сети появился видеоролик с дрэг-заездом (спринтерский заезд с участием двух автомобилей) между модернизированным спортивным автомобилем DeLorean DMC-12 и копией вездехода Warthog из популярной видеоигры Halo. Видео с гонкой размещено на YouTube-канале Hoonigan.

Hoonigan Дрэг-заезд между спорткаром DeLorean и вездеходом Warthog

Стоит отметить, что спортивные автомобили DeLorean DMC-12 выпускались в Северной Ирландии для американской компании DeLorean Motor Company с 1981 по 1983 год. Данная модель обрела популярность после выхода фильма «Назад в будущее».

В дрэг-заезде приняла участие модернизированная модель. DeLorean DMC-12 оснастили бензиновым шестицилиндровым мотором на 3,3 л от Kia Stinger. Производительность мотора составила 493 л. с. По мнению организаторов заезда, это самая быстрая модель DeLorean.

Вторым автомобилем, который принял участие в заезде, стала точная копия модели Warthog из видеоигры Halo. Данный вездеход был создан командой Hoonigan. Он оснащен 1000-сильным агрегатом V8 от Ford.

Машины участвовали в трех заездах, которые проходили на взлетно-посадочной полосе. В первой гонке одержал победу DeLorean DMC-12, однако в двух других победил Warthog.

Ранее в сети было опубликовано видео с дрэг-заездом между пикапами Hyundai Santa Cruz и Honda Ridgeline.

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