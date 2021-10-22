Оренбург, 22 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области двое орчан, которые проходят фигурантами по резонансному делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем, пытались оспорить меру пресечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

diegoattorney За решеткой

Ранее суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о заключении мужчин под стражу. Их адвокаты попытались смягчить меру, подав апелляцию. Однако областной суд оставил решение коллег без изменения.

Добавим, двум мужчинам 1982 и 1987 года рождения инкриминируют сбыт алкогольной продукции, повлекший гибель людей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре на востоке Оренбуржья произошло массовое отравление людей алкоголем, в состав которого входил метиловый спирт. Среди пострадавших более 60 человек, из которых 35 скончались. Дело расследует СК России. Задержано 15 человек.