Виннипег, Канада, 22 октября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Nhl.com Евгений Свечников

В составе «Виннипега» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа, Эндрю Копп, Джош Моррисси и Кайл Коннор, оформивший дубль. Российский форвард Евгений Свечников отдал одну результативную передачу.

В составе «Анахайма» точным броском отметился нападающий Трой Терри.

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