Киев, , 09:24 — REGNUM Большинство жителей Украины фактически лишились своих основных прав и превратились в «крепостных», безропотно слушающихся хозяина. Об этом заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

Клавдий Лебедев. Продажа крепостных на аукционе. 1919

«На Украине сложилось, можно сказать, социологическое понятие — крепостные граждане. Когда человек, имея статус гражданина, имея декларируемые права и свободы, вдруг оказывается по умолчанию урезан и обрезан в этих правах», — сказал Ермолаев в эфире «Первого независимого».

Кроме того, добавил он, люди преследуются за попытку отстоять свои права. Нарушения гражданских прав и ограничение свобод стало нормой, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил, что Зеленский выстраивает авторитарную модель политической власти, ставя себя выше закона.

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