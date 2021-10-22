Новосибирск, 22 октября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Тела мужчины и женщины обнаружены возле 16-этажного дома в Железнодорожном районе Новосибирска. Об этом сообщает 22 октября региональный портал «НГС».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новосибирск

Трагедия произошла в утренние часы на улице Челюскинцев. На станции скорой помощи сообщили, что приняли вызов и прибыли на место, где находились мужчина примерно 35 лет и женщина, которой примерно 30 лет. Они оба скончались от травм, характерных для падения с высоты.

По данным МВД, мужчина и женщина жили вместе. Ранее женщина развелась с мужем, у неё был ребёнок, предположительно, младшего школьного возраста. В настоящее время мальчик находится с отцом.

Правоохранители устанавливают подробности произошедшего.