Джакарта, 22 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Вулкан Мерапи в Индонезии выбросил раскаленную лаву на расстояние 1,8 км, сообщает CNN Indonesia.

commons.wikimedia.org Вулкан Мерапи

На вулкане Мерапи произошло 76 лавинных землетрясений с амплитудой 3−40 мм в течение 13−186 секунд и два многофазных землетрясения с амплитудой 2−5 мм в течение 6−9 секунд.

Вулкан выбросил столб белого дыма на высоту 50−100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 потрясло округ Маланг в Индонезии.