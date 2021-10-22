22 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента России Владимира Путина о том, что радикалы фактически руководят Украиной, а украинский народ ничего не решает.

Оксана Переможенко, , 18:42 — REGNUM Украиной фактически руководят радикалы, а украинский народ ничего не решает. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Путин "Небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за независимость, это люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной».

Российский лидер также добавил, что на Украине эта ситуация наблюдается «вне зависимости от того, какова фамилия главы государства».

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Заявление Владимира Путина обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала «Первый независимый» и украинского политолога Александра Скубченко (также в его телеграм-канале). Многие не стали спорить со словами российского президента, отметив, что он прав и жители страны и так понимают, кто на самом деле руководит Украиной.

«У нас президент Байден. Пузатенькие «Слуги народа» — его свита. Во всём этом виноват народ! Що очi бачили — те i їжте (что глаза видели — то и ешьте (пословица). — О. П.)!» — отреагировала Натуся Т.

«Мы обмануты», — возразила Натусе Т. Ольга К.

«Он попал в точку, как ни печально это признавать!» — отметила Инна М.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Цитата из видео. kremlin.ru

«Это понятно без Путина», — добавила Галина К.

«Мы это знаем! Он Америку нам в этом не открыл! Президент [Украины] — как марионетка, а руководят закулисные олигархи», — пишет Inna B.

«Он разве не прав?» — задался вопросом Вадим Д.

«Это не власть — это бандиты, которые захватили власть и издеваются над украинским народом, но по закону вселенной всё имеет конец, и это тоже закончится, вот только поскорее бы!» — отметила Marina G.

«В конце тридцатых [годов] прошлого века такое уже было в одной европейской стране. Похоже, история таки, действительно, ничему не учит…» — написала Olga.

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Цитата из видео. kremlin.ru

«Путин: «Складывается впечатление, что украинскому народу не дают и не дадут сформировать власть, отражающую его интересы». Увы, да. Запад превратил Украину в анти-Россию, которая стала матерью для русофобов и мачехой для всех остальных. Сам Зеленский служит не народу, а Западу, бюджет Украины — кошелёк МВФ, а не украинцев. Контролирует власть националистическое меньшинство. Помните, как Зеленский сказал о телеканалах, которые закрыл? Смотреть можно, слушать — нет. Об Украине можно так же сказать: любить можно, жить — нет. Зеленский же и выгоняет. Наших интересов нет, наш язык (русский. — О. П.) запрещён, наша история оплёвана, наша власть — «не дают и не дадут», как сказал Путин», — подытожил украинский политолог Александр Скубченко на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы разрушает Минские договоренности и оттягивает встречи в «нормандском» формате.