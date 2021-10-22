Сеул, 22 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. 22 октября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,4 произошло в 6:51 в 26 км к югу от Чэчхона провинции Чхунчхон-Пукто. Эпицентр залегал на глубине 14 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в северокорейском уезде Кильджу произошло землетрясение магнитудой 2,4.

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