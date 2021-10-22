«Флорида» одержала победу над «Колорадо» в матче НХЛ
Санрайз, США, 22 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.
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«Флорида Пантерз»
В составе «Флориды» шайбы забросили форварды Сэм Райнхарт, Сэм Беннетт, Картер Вераге и Антон Лунделль.
В составе «Колорадо» точным броском отметился нападающий Микко Рантанен.
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