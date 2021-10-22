Ярославль, 22 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области может вырасти стоимость проезда в городском общественном транспорте. Об этом заявил мэр города Денис Добряков на своей странице «Вконтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Дениса Добрякова в ВК ПАТП-1

Добряков посетил рыбинское «ПАТП-1», после чего сказал, что действующий тариф не покрывает расходов предприятия.

«Проверил закупки запчастей в ПАТП-1. На встрече коллектив жаловался на нехватку комплектующих, особенно шин. Это вопросы безопасности перевозок, поэтому должны решаться в кратчайшие сроки. Предприятие взяло кредит и приобрело необходимое количество комплектов. Конечно, это мизер из того, что требуется. Знаю обо всех проблемах, вижу ваши жалобы на нарушение расписания. Сейчас это связано с болезнью и нехваткой водителей и кондукторов», — написал Денис Добряков.

Сейчас проезд в автобусе в Рыбинске стоит 23 рубля. В областном центре — Ярославле — проезд стоит 28 рублей. Кроме того, в Ярославле поездки дотируются из бюджета, а в Рыбинске — нет."Дотировать ПАТП из бюджета нет возможности. Оздоравливать и развивать предприятие можно лишь из доходов и инвестиционной составляющей в тарифе, который не соответствует экономически обоснованному. Да, это непопулярная мера, и я как глава должен избегать таких заявлений, но если не поднять тариф, это приведёт к потере предприятия. Поэтому будем выходить в областное правительство с обоснованием о повышении стоимости проезда хотя бы до уровня Ярославля», — сказал Денис Добряков.

Сейчас ПАТП-1 является муниципальным предприятием, но власти планируют продать его. Впрочем, на тарифную политику это никак не влияет. Экономически обоснованный тариф устанавливает департамент ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области вне зависимости от формы собственности. Непосредственно цену на проезд определяет мэр. Он может сделать цену ниже, чем установил департамент, но в этом случае разницу придётся компенсировать из местного бюджета.