Москва, 22 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В пятницу, 22 октября, в столице России ожидаются кратковременные дожди и повышение атмосферного давления. Температура воздуха в городе составит +11… +13 °C. Об этом 22 октября рассказали в центре «Фобос».

Tom Grundy Photo Дождь

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"Сегодня в столице облачно с прояснениями, кратковременный дождь, +11… +13 °C, по области — +9… +14 °C в. Ветер юго-западный, порывистый, 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 737 миллиметров ртутного столба», — приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, синоптики уточнили, что минувшая ночь, когда температура воздуха составила +12,4°C стала самой тёплой за всю историю наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1948 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предупреждение о сильном ветре со скоростью 15−20 м/с в столице России 22 октября выпустило ГУ МЧС РФ по Москве.