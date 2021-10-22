Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нарушил внутренние правила тюрьмы в Рустави, где он находится. Об этом сообщает пресс-служба Специальной пенитенциарной службы республики.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

В ведомстве объяснили инцидент, который произошёл 21 октября. Саакашвили через окно обратился к своим сторонникам, которые дежурят возле тюрьмы. Экс-президент помахал им руками и изобразил «сердечко». В пенитенциарной службе объяснили, что он это сделал, находясь в душе.

«Служащим учреждения законом запрещено заходить в душевую, и они ждали заключенного за пределами комнаты, в коридоре. Михаил Саакашвили воспользовался именно этим обстоятельством и обратился к собравшимся за пределами учреждения, тем самым нарушив внутренние правила учреждения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что нарушение было пресечено в соответствии с законом. Был ли Саакашвили наказан, не сообщается.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей.

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