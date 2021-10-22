Нашвилл, США, 22 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Håkan Dahlström Нью-Йорк Рейнджерс

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили форварды Филип Хитил, Алекси Лафренье и Баркли Гудроу. Российский вратарь Игорь Шестёркин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

В составе «Нэшвилла» точным броском отметился нападающий Филип Томасино.

Читайте также: «Ванкувер» разгромил «Чикаго» в матче НХЛ