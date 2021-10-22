Хабаровск, 22 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги региональных проектов, входящих в состав нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». За 9 месяцев плановые показатели уже значительно перевыполнены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе правительства края.

Самозанятый

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«За 9 месяцев можно уверенно сказать, что новые налоговые режимы, налог на профессиональный доход и патентная система налогообложения, были оценены по достоинству нашими предпринимателями. Плановые показатели для Хабаровского края перевыполнены почти в 2,5 раза по количеству самозанятых: 19 061 человек вместо 8 088 и почти в 2 раза по количеству индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН: 10 681 вместо 5448. Также выше запланированного количество социальных предприятий, внесенных в реестр», — пояснили в экономическом блоке правительства края.

Свою роль в популяризации специальных налоговых режимов сыграли низкие налоговые ставки и комфортные условия ведения бизнеса. Так, ставки для самозанятых установлены на уровне 4−6%, а для применяющих ПСН — существенно расширен перечень видов деятельности, дифференцирована сумма налога по видам деятельности.

Предприятия малого и среднего бизнеса активно пользуются и мерами финансовой поддержки. На начало октября выдан 821 микрозайм. Из них 92 — начинающим предпринимателям, что более чем вдвое превышает плановый показатель (42).

«Народный фронт создал портал samo-zanyatost.ru. Там самозанятые, которых сейчас уже более трёх миллионов человек, могут задать любые вопросы. Многие спрашивают, как оформить налоги, пенсию и какие есть меры поддержки. Мы изучили передовые практики в регионах, которые по собственной инициативе придумали различные мероприятия: конкурсы, гранты, субсидии и многое другое. Задача — рассказать самозанятым, какими мерами они могут воспользоваться, а также чтобы регионы узнали о проектах друг друга, переняли лучшие кейсы и смогли внедрить их на своей территории», — рассказал заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2021 года число самозанятых увеличилось на 273 тысячи человек.