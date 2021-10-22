Уфа, 22 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Депутат государственного Собрания Башкирии Тагир Гизатуллин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба госсобрания региона.

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Сообщается, что в своем заявлении Гизатуллин сослался на ст. 4 закона Башкирии «О статусе депутата Государственного Собрания», согласно которой депутат может сложить полномочия на основании письменного заявления.

«Тагир Рафаэлович долгие годы возглавлял Молодежную общественную палату при государственном собрании, затем был депутатом парламента республики. Хотел бы поблагодарить его за совместную работу и пожелать успехов в дальнейшей деятельности», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.