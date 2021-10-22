Пекин, 22 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. На фоне осложнений в области энергетических поставок в различных частях мира всё более важным становится вопрос о том, как обеспечить наилучшую и эффективную транспортировку энергоносителей. Огромные торгово-экономические возможности в этом плане представляет Полярный Шёлковый путь. Об этом пишут обозреватели китайской газеты Global Times.

Ocean.ru Арктика

В свете глобальных вызовов он приобретает новое видение, отмечают авторы публикации.

«Полярный Шёлковый путь недавно привлек к себе повышенное внимание после его быстрого роста в поддержке региональной экономики и обеспечении поставок энергии в условиях нестабильности во всех глобальных цепочках поставок, вызванной продолжающейся пандемией во многих частях мира», — говорится в статье.

Отмечается, что «соответствующие проекты благодаря совместным усилиям КНР и России, как ожидается, позволят снизить напряжённость в энергетике».

Китайские эксперты полагают, что увеличение товаропотока через Арктику позволит существенно сократить длительность морских перевозок из Китая в Россию. Однако, несмотря на огромные торгово-экономические возможности, связанные с развитием арктического пути, существуют и объективные трудности. Это суровые погодные условия в Арктику. Из-за этого «маршрут является сезонным. Так, лучший период доставки в году — летнее время с июля по сентябрь, отметил независимый аналитик судоходной отрасли из Шанхая У Минхуа. При этом он указал, что если тенденция таяния ледников сохранится, доступное окно доставки ещё более расширится.

«Полярный Шелковый путь — относительно новая концепция, которая предоставляет выбор международным логистическим компаниям, особенно после беспрецедентного хаоса в Суэцком канале», — прокомментировал глава Института современных китайско-российских региональных экономических исследований Сун Куй.