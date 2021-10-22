Ташкент, 22 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с председателем Исполнительного комитета — Исполнительным секретарем Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым. Об этом сообщил МИД Узбекистана.

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Сергей Лебедев прибыл в Узбекистан во главе Миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Узбекистана. В ходе встречи стороны отметили, что направление делегации Содружества является подтверждением огромного интереса партнеров по СНГ к происходящим в Узбекистане реформам и преобразованиям.

«Наблюдатели от СНГ информированы о проводимой в стране работе по совершенствованию избирательного законодательства, активизации роли парламента и политических партий, усилению общественного контроля в политических процессах», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также, политики обсудили итоги недавно состоявшегося саммита глав государств-участников Содружества и заседания Совета министров иностранных дел, ход реализации достигнутых договоренностей и перспективные направления взаимодействия в рамках СНГ.