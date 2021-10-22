Екатеринбург, 22 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Проводится проверка по факту смертельного ДТП под Екатеринбургом с участием автобуса. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

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По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Сотрудники ДПС отрабатывают все версии произошедшей аварии.

На место аварии выехали руководители Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и территориального ОВД. Движение на данном участке трассы не затруднено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся. Один человек погиб, восемь получили травмы и доставлены в медучреждения.