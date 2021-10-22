Тункинский район, Бурятия, 22 октября, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Бурятии представлен новый туристический маршрут, который пройдёт по территории двух российских регионов и Монголии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства туризма республики, маршрут называется «Тункинская долина. Путь здоровья от Байкала до Хубсугула».

miquitos Озеро Байкал и Саяны

Маршрут начинается у озера Байкал, проходит вдоль Восточных Саян с его минеральными источниками и термальными бассейнами, и завершается у озера Хубсугул в Монголии, в 20 км от границы с Россией.

«Туристов ожидает не просто приключение в турпоходе, а настоящее путешествие с посещением двух великих озер и знакомством сразу с тремя культурами: русской, бурятской и монгольской», — добавили в минтуризма.

Проект будет реализовываться при поддержке Агентства стратегических инициатив. По словам замглавы агентства Ольги Захаровой, «концепция и смысловая начинка этого маршрута соответствует здоровью…».