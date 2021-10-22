Нью-Йорк, США, , 09:07 — REGNUM США необходимо прекратить свои действия, которые ведут ситуацию вокруг Тайваня в опасном направлении. Об этом 22 октября заявил на брифинге постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.

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«США иногда предпринимают действия, которые ведут ситуацию в опасном направлении. США должны прекратить такие действия», — сказал он.

Также постпред КНР отметил, что от втягивания Тайваня в конфликт не выиграет ни одна сторона, и добавил, что такого рода действия «не отвечают ничьим интересам», и Вашингтон не сумеет из них ничего извлечь.

Кроме того, Чжан Цзюнь указал, что Тайвань — это неотъемлемая часть Китая, что признаёт международное сообщество, а потому любые действия некоторых зарубежных стран или антикитайских сил на острове, направленные на попытку добиться независимости, никогда не завершатся успехом.

«Это все заблуждения и неверные оценки. Они никогда этого не смогут этого добиться», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что военную мощь США не сможет превзойти ни одно государство, включая Китай и Россию.