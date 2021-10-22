Минздрав РФ поможет построить в Биробиджане детскую поликлинику
Биробиджан, 22 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В бюджете Еврейской автономии на 2023 год заложат средства на строительство поликлиники при детской областной больнице. Новое здание будут строить в Биробиджане, сообщил 22 октября телеграм-канал «Новости ЕАО».
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По словам депутата Госдумы от ЕАО Александра Петрова, проект строительства детской поликлиники поддержали в правительстве РФ. Он назвал этот шаг серьёзным и конкретным.
Проект реализуется благодаря поддержке полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрий Трутнева и главы региона Ростислава Гольдштейна, также подчеркнул депутат.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Биробиджана жаловались, что не могут дозвониться до регистратуры детской поликлиники. Люди ждут от 1,5 до 2,5 часов, и иногда вообще безрезультатно.