Екатеринбург, 22 октября, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Установлены личности раненных и погибших, которые находились в перевернувшемся автобусе под Екатеринбургом. Об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Валерий Горелых ДТП

Жертвой аварии стал один человек. Еще восемь граждан госпитализированы. В списке значатся жительница Краснотурьинска 1961 года рождения и ее дочь 1981 года рождения, а также житель Серова 1989 года рождения, жительница Екатеринбурга 1984 года рождения, молдой человек 2000 года рождения, житель Карпинска 1982 года рождения и житель Краснотурьинска 1993 года рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области пассажирский автобус съехал с трассы и перевернулся. Авария произошла в районе 213-го километра автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.