Зимовниковский район, Ростовская область, 22 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Трое детей погибли в результате пожара в Зимовниковском районе Ростовской области 21 октября, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Место пожара

Тела двоих детей, трёх и шести лет, спасатели обнаружили после тушения пожара в частном домовладении на хуторе Байков. Ещё один ребёнок, четырёх лет, скончался по пути в больницу.

Следователи начали проверку по факту гибели детей. Предварительно установлено, что дома дети были одни.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Новгородской области при пожаре в частном жилом доме погибли двое супругов, пятилетнюю девочку удалось спасти, хотя ребёнок получил ожоги.