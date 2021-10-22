Тегеран, 22 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Иран выбрал фильм Асгара Фархади под названием «Герой» в качестве номинанта на международную премию «Оскар» в текущем году. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 21 октября.

Фархади является двукратным лауреатом премии «Оскар» за фильмы «Расставание» и «Продавец». Это уже пятый раз, когда он представляет Иран в гонке, что делает его самым представленным режиссером страны наряду сМаджидом Маджиди.

Ранее «Герой» дебютировал в Каннах и завоевал Гран-при фестиваля в его главном конкурсе. Фильм рассказывает историю человека, заключенного в тюрьму из-за неспособности вернуть долг.

Амир Джадиди, Мохсен Танабанде, Раана Азадивар, Фереште Садр Орафай и Сарина Фархади входят в число актеров, исполняющих главные роли в иранском фильме.

Фильм также был показан на 69-м Лондонском кинофестивале BFI в Великобритании, 39-м Международном кинофестивале в Майами (США) и кинофестивале в Кельне (Германия).