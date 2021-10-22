Вашингтон, 22 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Конгрессмен от Республиканской партии Кеннет Бак обратился к министру юстиции и генеральному прокурору США Меррику Гарленду с просьбой назначить спецпрокурора для расследования ситуации с ценами на картины сына главы Белого дома Джо Байдена Хантера, сообщается на сайте C-Span.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Хантер Байден

Отмечается, что поводом для обращения стало желание Хантера Байдена, художника-любителя, продать свои картины за $500 тыс. Конгрессмен, участвуя в слушаниях в юридическом комитете палаты представителей, назвал цену чрезмерной.

По его словам, ещё в 2019 году ни одна художественная галерея не соглашалась выставлять работы Хантера, однако уже в 2020 году всё изменилось.

«И что случилось в 2020 году, что все так изменило? Его отец стал президентом США», — резюмировал Бак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший член палаты представителей республиканец Джейсон Чеффец заявил, что президент США Джо Байден получил прямую выгоду от предпринимательских начинаний своего сына Хантера.

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