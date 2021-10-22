Джакарта, , 09:00 — REGNUM Индонезия получила 1 210 950 доз вакцины производства Pfizer и 698 090 доз вакцины от компании AstraZeneca, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Индонезии насчитывается 288,6 млн доз вакцины против коронавируса.

Вакцину Pfizer направят в 10 индонезийских провинций.

Правительство Индонезии планирует ввести к концу этого года не менее 300 млн доз вакцины, чтобы привить 70% населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в стране выявили 4111 случаев заражения новыми штаммами коронавируса.

Подробнее в материале: В Индонезии выявили 4111 случаев заражения новыми штаммами коронавируса