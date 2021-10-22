Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Монреаль»
Монреаль, Канада, 22 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.
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Андрей Свечников
В составе «Вашингтона» дубль оформил нападающий Себастьян Ахо. Ещё по шайбе забросили российский форвард Андрей Свечников, а также Еспери Котканиеми.
В составе «Монреаля» точным броском отметился нападающий Тайлер Тоффоли.
Отметим, что в трёх стартовых матчах сезона НХЛ Свечников забросил четыре шайбы.
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