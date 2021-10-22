Кемерово, 22 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на утро сегодня, 22 октября, за прошедшие сутки выявлено 252 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 241 случай.

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«Новокузнецк — 44, Кемерово — 38, Белово — 29, Междуреченск — 27, Осинники — 20, Анжеро-Судженск — 16, Прокопьевск — 16, Калтан — 13, Киселевск — десять, Мыски — восемь, Березовский — шесть, Гурьевский МО — пять, Топкинский МО — пять, Яшкинский МО — пять, Таштагольский МР — четыре, Ленинск-Кузнецкий — два, Новокузнецкий МР — два, Яйский МО — два», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 199 пациентов выздоровели, пятеро скончались.