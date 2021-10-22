Брюссель, 22 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Все нарушения, выявленные в связи с публикацией «Досье Пандоры», следует тщательно расследовать в пределах юрисдикции Европейского союза. Об этом говорится в резолюции, принятой 21 октября Европарламентом.

(сс) European Parliament Европарламент

В поддержку резолюции высказались 578 евродепутатов, против проголосовали 28, воздержались — 79. В документе говорится о самых неотложных мерах, которые нужно предпринять для борьбы с «укрывательством от налогов» и «отмыванием денег».

Европарламент призвал Еврокомиссию принять меры в отношении стран, не соблюдающих законы, а также обменяться информацией о «бенефициарах незаконных схем», привлекая к этой работе и страны содружества.

При этом депутаты раскритиковали бывших руководителей стран ЕС, упомянутых в досье, например, экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра и главу правительства Чехии Андрея Бабиша.

Авторы резолюции указали также, что в чёрном списке ЕС нет некоторых юрисдикций, что мешает выявлять самых «злостных нарушителей». Это, к примеру, Британские Виргинские острова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Международный консорциум журналистских расследований опубликовал документы с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Этот массив документов назвали «Досье Пандоры».

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