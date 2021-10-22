Самара, 22 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Ректора Самарского государственного экономического университета отстранили от работы на время предварительного следствия. Об этом 22 октября сообщает портал «Волга Ньюс».

50.мвд.рф Мошенничество

По информации журналистов, 21 октября Самарский районный суд своим решением отстранил от работы ректора этого учебного заведения.

«Инициатива рассмотрения этого вопроса исходила от следствия. Свое ходатайство следователь объяснил тем, что ректор оказывает давление на подчиненных, дающих показания по уголовному делу», — сообщает издание.

Ранее сообщалось о том, что ректора и заместителя начальника отдела по научным исследованиям и инновациям Самарского государственного экономического университета заподозрили в мошенничестве.

По версии следствия, в прошлом году фигуранты уголовного дела заключили фиктивные договоры на выполнение научно-исследовательских работ, которые не являлись актуальными для развития деятельности учреждения в отраслях экономики. Следователи считают, что после этого, исполнителю были необоснованно перечислены 3 млн 500 тысяч рублей, без фактического исполнения последним принятых на себя обязательств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.