Владикавказ, 22 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Северной Осетии нарушил антикоррупционное законодательство ряд руководителей образовательных учреждений. Утаили данные о своих доходах и имуществе 13 из них, из-за чего было внесено представление прокуратуры начальнику управления образования администрации столицы Северной Осетии, сообщили 22 октября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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Так, директора школ не предоставили в справках о доходах и имуществе за 2020 год сведения о банковских счетах, транспорте, а также недвижимому имуществу. Часть из руководителей предоставила данные не в полном объеме.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования были привлечены к дисциплинарной ответственности 13 должностных лиц.

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