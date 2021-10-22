Веллингтон, 22 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. На двух крупнейших островах Новой Зеландии сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,9. Об этом 22 октября сообщает на своем сайте радиостанция Radio New Zealand.

Martin Luff Землетрясение

По информации источника, первоначально магнитуда землетрясения оценивалась в 5,4, однако затем она была увеличена.

Также указывается, что эпицентр подземных толчков находился в центральной части Северного острова, очаг землетрясения располагался на глубине 207 км.

При этом данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 потрясло округ Маланг в Индонезии.